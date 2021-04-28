До 336 увеличилось количество умерших от коронавируса в Псковской области

12:19, 28 апреля 2021, ПАИ

За прошедшие сутки в Псковской области от коронавируса скончались еще два человека, теперь количество умерших достигло 336. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Ранее сообщалось, что 36 122 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 65 человек. Новый очаг заболевания выявлен в Новоржевской средней школе.