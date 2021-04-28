Районная скорая помощь за день может проехать 600 километров ради пациентов

15:12, 28 апреля 2021, ПАИ

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Сегодня, 28 апреля, отмечается День работников скорой помощи. О том, как проходит рабочий день медиков и какую роль играет водитель скорой, видеорепортаж Псковского агентства информации.

Работа водителя скорой помощи — это почти отдельная профессия. Он знает адреса лучше любого таксиста, умеет быстро и аккуратно ездить по бездорожью. А особым умением водителей скорой является огромная выносливость: за смену машина скорой иной раз проезжает 600 километров.

«Ломаемся, бывает, делаем. Застреваем — тогда едет другая, вытаскивает. Если вызовов нет, то пообедаем, а так, когда придётся», - рассказывает о рабочих буднях водитель порховской скорой Александр Андреев.

Один день из работы фельдшера районной скорой помощи — в видеорепортаже Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что скорая помощь в регионе справилась с огромной нагрузкой.