«Это святые люди»: один день из жизни фельдшера районной скорой помощи

15:06, 28 апреля 2021, ПАИ

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Сегодня, 28 апреля, отмечается День работников скорой помощи. Один рабочий день вместе со старшим фельдшером скорой помощи Порховского района Екатериной Алексеевой провел корреспондент Псковского агентства информации.

Ровно в 8:00, в самом начале смены, служба получила вызов от 72-летнего мужчины из деревни Молоди. Бригада скорой торопится из Порхова за 30 километров, чтобы оказать помощь.

«Всё болит», - жалуется пациент на боль в груди. Чтобы исключить инфаркт, один из самых распространённых недугов у пожилых, фельдшер внимательно изучает работу сердца. На данных кардиограммы Екатерина Алексеева не находит ничего острого и принимает решение сделать укол обезболивающего и везти мужчину в районную больницу.

«Вы поедете лёжа или сидя? Будьте любезны», - фельдшер аккуратно сажает пациента в машину.

Как рассказала Екатерина Алексеева, во время суточного дежурства на одного фельдшера в районе приходится в среднем десять вызовов, а в месяц их набирается около сотни.

Машина скорой выполняет функции мобильного госпиталя: в ней есть всё для помощи при травмах, отёке легких, здесь ставят капельницы, есть реанимационный набор и набор для принятия родов. В экстренной службе фельдшер умеет делать всё.

«Две грелочки, два одеяльца, ну мало ли двойня. За 10 лет работы я приняла четверо родов. Трое дома, а одни прямо в машине, не довезли», - показывает Екатерина Алексеева набор для новорождённых.

Фельдшер рассказала, что работает в скорой помощи уже 10 лет, а до этого трудилась в стационарном медпункте. Самое сложное, поделилась медик, когда вызовы идут один за другим ночью, привыкнуть к таким нагрузкам очень сложно.

«Тяжело… Домой не помнишь, как приходишь. Было такое и не раз: приходишь домой, сумки раскидаешь и до кровати не дойти», - рассказала Екатерина Алексеева.

Медик отметила, что сотрудники скорой, несмотря на тяжёлую нагрузку, не становятся циниками, а напротив, среди врачей много верующих.

«Когда везёшь тяжёлого пациента или роды, которые уже совсем близко, а там ещё какое-нибудь обвитие пуповиной ребёнка, то тут уже вспоминаешь всё… Господи, помоги довезти», - рассказывает доктор.

Как рассказала фельдшер, бригаде приходится иметь дело с очень разными пациентами, в том числе с агрессивными или пьяными.

«Потихонечку, спокойным голосом. Давайте будем выяснять, давайте будем разбираться», - рассказывает Екатерина Алексеева, отмечая, что для общения с такими нужны навыки психолога.

«Такой врач хороший, всё объяснила, так всё сделала аккуратно, всё проверила. Дай Бог ей здоровья», - пациенты отзываются о работе медика очень тепло.

Между вызовами работник скорой заносит информацию в журнал, обновляет набор использованных препаратов и ставит на зарядку индивидуальный планшет, на который единая региональная диспетчерская служба присылает информацию о новых вызовах, которые идут один за другим.

Пациенты очень благодарны врачам скорой помощи за их тяжёлую и такую важную работу:

«Это люди святые, вот честное слово. Надо и организоваться, включить знания и опыт, и волю. Это святые люди», - говорит пожилая жительница Порховского района.