«Это святые люди»: один день из жизни фельдшера районной скорой помощи
Сегодня, 28 апреля, отмечается День работников скорой помощи. Один рабочий день вместе со старшим фельдшером скорой помощи Порховского района Екатериной Алексеевой провел корреспондент Псковского агентства информации.
Ровно в 8:00, в самом начале смены, служба получила вызов от 72-летнего мужчины из деревни Молоди. Бригада скорой торопится из Порхова за 30 километров, чтобы оказать помощь.
«Всё болит», - жалуется пациент на боль в груди. Чтобы исключить инфаркт, один из самых распространённых недугов у пожилых, фельдшер внимательно изучает работу сердца. На данных кардиограммы Екатерина Алексеева не находит ничего острого и принимает решение сделать укол обезболивающего и везти мужчину в районную больницу.
«Вы поедете лёжа или сидя? Будьте любезны», - фельдшер аккуратно сажает пациента в машину.
Как рассказала Екатерина Алексеева, во время суточного дежурства на одного фельдшера в районе приходится в среднем десять вызовов, а в месяц их набирается около сотни.
Машина скорой выполняет функции мобильного госпиталя: в ней есть всё для помощи при травмах, отёке легких, здесь ставят капельницы, есть реанимационный набор и набор для принятия родов. В экстренной службе фельдшер умеет делать всё.
«Две грелочки, два одеяльца, ну мало ли двойня. За 10 лет работы я приняла четверо родов. Трое дома, а одни прямо в машине, не довезли», - показывает Екатерина Алексеева набор для новорождённых.
Фельдшер рассказала, что работает в скорой помощи уже 10 лет, а до этого трудилась в стационарном медпункте. Самое сложное, поделилась медик, когда вызовы идут один за другим ночью, привыкнуть к таким нагрузкам очень сложно.
«Тяжело… Домой не помнишь, как приходишь. Было такое и не раз: приходишь домой, сумки раскидаешь и до кровати не дойти», - рассказала Екатерина Алексеева.
Медик отметила, что сотрудники скорой, несмотря на тяжёлую нагрузку, не становятся циниками, а напротив, среди врачей много верующих.
«Когда везёшь тяжёлого пациента или роды, которые уже совсем близко, а там ещё какое-нибудь обвитие пуповиной ребёнка, то тут уже вспоминаешь всё… Господи, помоги довезти», - рассказывает доктор.
Как рассказала фельдшер, бригаде приходится иметь дело с очень разными пациентами, в том числе с агрессивными или пьяными.
«Потихонечку, спокойным голосом. Давайте будем выяснять, давайте будем разбираться», - рассказывает Екатерина Алексеева, отмечая, что для общения с такими нужны навыки психолога.
«Такой врач хороший, всё объяснила, так всё сделала аккуратно, всё проверила. Дай Бог ей здоровья», - пациенты отзываются о работе медика очень тепло.
Между вызовами работник скорой заносит информацию в журнал, обновляет набор использованных препаратов и ставит на зарядку индивидуальный планшет, на который единая региональная диспетчерская служба присылает информацию о новых вызовах, которые идут один за другим.
Пациенты очень благодарны врачам скорой помощи за их тяжёлую и такую важную работу:
«Это люди святые, вот честное слово. Надо и организоваться, включить знания и опыт, и волю. Это святые люди», - говорит пожилая жительница Порховского района.