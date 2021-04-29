Спортивная школа олимпийского резерва появится на базе Ледового дворца в Пскове
Спортивная школа с прицелом на статус школы олимпийского резерва (для его получения подготовят заявку в Минспорт) появится на базе Ледового дворца в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор Центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров.
Реорганизация Ледового дворца в новое юридическое лицо завершится к началу июля, уточнил Андрей Сидоров.
Спортшкола олимпийского резерва по базовым видам спорта объединит велоспорт, гребной спорт, бокс, стрельбу из лука. Хоккей и фигурное катание во дворце также останутся.
«Речь идёт об образовании нового юрлица, административной единицы, которая будет заниматься администрированием и финансовыми вопросами», - пояснил Андрей Сидоров.
Ранее сообщалось, что и. о. директора Ледового дворца назначен спортсмен, боксёр Артур Акавов. Он сменил Ивана Штылина, который покинул этот пост по собственному желанию.
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