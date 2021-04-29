У прибывших из Индии в Псков студентов с коронавирусом были справки с отрицательными тестами

16:12, 29 апреля 2021, ПАИ

У прибывших из Индии в Псков студентов, у которых выявили коронавирус, были все необходимые документы, подтверждающие, что они не болеют. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией 29 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона напомнил, что в ПсковГУ был зафиксирован очаг коронавируса: заболели 11 из 67 студентов, которые приехали из Индии. Он подчеркнул, что у университета не было оснований для отказа в приёме студентов. Во время рейса Дели - Москва и в заказном автобусе по пути в Псков у них не было зафиксировано признаков заболевания.

По словам Михаила Ведерникова, болезнь у них протекает без осложнений, но отработка последствий напомнила первый этап борьбы с заболеванием, когда основным вызовом были привозные случаи.

«Мы со своей стороны приняли все необходимые меры и выявили заболевших. Университет максимально оперативно и профессионально нивелировал все возможные риски. Контактные выявлены и находятся под наблюдением», - добавил губернатор.