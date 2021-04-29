1,5 тысячи контактных лиц по COVID-19 находятся под меднаблюдением в Псковской области

16:50, 29 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области на сегодня под медицинским наблюдением находятся 1,5 тысячи человек, контактировавших с заболевшими COVID-19 гражданами. Об этом заявил руководитель Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Николай Калинин на заседании оперативного штаба 29 апреля.

По его словам, из них под наблюдением находятся 117 детей, учащихся и студентов — 776, работающих — 206 человек.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Псковской области провели 1 591 тест на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 348 517. За последние сутки коронавирус подтвердили у 69 человек, общее количество инфицированных достигло 36 191.