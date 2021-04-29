Публикуем эксклюзивные фотографии с места пожара в архиве в Гдове
Документы на площади 20 кв. метров повреждены в результате пожара в гдовском архиве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Сообщение о возгорании поступило дежурному в 11:41. В результате пожара на площади 20 квадратных метров огнем повреждены документы, помещение хранилища закопчено.
К тушению пожара привлеклаись 17 человек и 7 единиц техники. Больше фотографий с места происшествия можно посмотреть здесь>>>.
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