Публикуем эксклюзивные фотографии с места пожара в архиве в Гдове

17:16, 29 апреля 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Документы на площади 20 кв. метров повреждены в результате пожара в гдовском архиве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило дежурному в 11:41. В результате пожара на площади 20 квадратных метров огнем повреждены документы, помещение хранилища закопчено.

К тушению пожара привлеклаись 17 человек и 7 единиц техники. Больше фотографий с места происшествия можно посмотреть здесь>>>.