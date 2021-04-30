Стали известны программы, по которым увеличат число бюджетных мест в ПсковГУ

10:34, 30 апреля 2021, ПАИ

Стали известны программы, по которым увеличат число бюджетных мест в Псковском государственном университете. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила проректор по учебной работе ПсковГУ Ольга Серова.

«Мы получили бюджетные места практически по всем укрупнённым группам направлений подготовки (специальностям), в том числе и для подготовки юристов, по экономическим направлениям, дизайну, психологии», – отметила Ольга Серова и добавила, что эти направления традиционно востребованы у абитуриентов.

По её словам, наибольшее число бюджетных мест выделено по инженерным и педагогическим направлениям. «Эти специалисты необходимы региону, стране. ПсковГУ заключил соглашения о реализации сетевых образовательных программ, программ двух дипломов с ведущими вузами страны. Поэтому наши студенты получат не просто качественное образование. Они смогут приобрести навыки и компетенции, соответствующие приоритетным направлениям развития государства и общества, учиться по стандартам университетов, входящих в глобальные предметные рейтинги», – заключила Ольга Серова.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что в Псковской области вырастет количество бюджетных мест по программам высшего образования в 2022 – 2023 учебном году – на этот период установлено более 1,8 тысячи бюджетных мест, что почти на 300 мест больше (на 19 %), чем было определено по итогам конкурса на период 2021 – 2022 года.

Отметим, ПсковГУ вошёл в десятку российских региональных вузов с наибольшим абсолютным приростом контрольных цифр приёма по итогам состоявшегося конкурса. В ПсковГУ количество мест для абитуриентов на 2022 – 2023 год увеличено на 29 % и достигло 1 273.