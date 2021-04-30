Нинель Салагаева: Аэропорт Пскова нуждается в строительстве нового терминала

13:49, 30 апреля 2021, ПАИ

Аэропорт нуждается в строительстве нового терминала, заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Здание длительное время не поддерживалось в должном состоянии, износ терминального комплекса очень большой. Требуется ремонт. Всё нужно вытаскивать и приводить в нормативное состояние. Сейчас в аэропорту комфортно размещаются только два воздушных судна, но мы в итоге придём к такому моменту, когда места хватать не будет, так как количество рейсов увеличивается», - отметила Салагаева.

Заместитель губернатора подтвердила слова главы региона Михаила Ведерникова о том, что компанию «Псковавиа» уже не спасти, однако аэропорт будет работать. Для этого создано отдельное юридическое лицо: ООО «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга».