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Общество

Администрация Псковской области поможет решить проблемы жителей деревни Вейно

Администрация Псковской области поможет решить проблемы жителей деревни Вейно Гдовского района. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что в рамках известной передачи там состоялась встреча местных жителей с чиновником районной администрации, который не смог профессионально отработать полученные обращения. «Я попросил съездить в деревню главного редактора газеты «Гдовская заря» Ольгу Галахову. Она собрала все вопросы жителей, и мы их детально разобрали на рабочей встрече», - отметил глава региона. По большей части это задачи местного значения: состояние дорог, низкая транспортная доступность, отсутствие досуговых учреждений, зарастание борщевиком.

«Подумаем, как помочь, хотя многое уже могло быть давно сделано силами местных властей. Но есть и вопросы, которые требуют вмешательства региона. Например – устойчивая связь. В этом году начнётся большая работа, по итогам которой до 95% территории области будут обеспечены качественной связью. Вейно обязательно учтём», - пообещал Михаил Ведерников.

Есть и вопрос организации досугового центра. По словам губернатора, можно сделать его через проект ТОС. Также будет рассмотрена возможность приведения в порядок инфраструктурных объектов по программе Минстроя «Развитие малых городов и исторических поселений».

«Каждым вопросом уже занимаются специалисты профильных управлений и комитетов администрации Псковской области. Рассчитываю, что и Гдовский район включится в эту работу», - подытожил глава региона.

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