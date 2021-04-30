Ираида Сивачёва покидает пост главврача Центра СПИД Псковской области
Главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Псковской области Ираида Сивачёва покидает свой пост и уходит на пенсию. Она дала псковичам свое напутствие.
Пандемия коронавируса продолжается, напомнила врач. «Здоровье – это основное богатство человека, и нужно строить жизнь таким образом, чтобы это здоровье сохранялось, тогда всё в жизни будет получаться – всё, что задумали люди», - отметила специалист в беседе с корреспондентом «Псковской правды».
«Всем жителям Псковской области нужно вакцинироваться, чтобы сохранить хорошее здоровье, - рекомендовала Ираида Сивачёва. - Эпидемия пока еще не кончается, поэтому это основной вопрос, на который нужно обратить внимание. Особенно людям, которые проживают в районах области. Это крайне важно!»
Ранее стало известно, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил Ираиде Сивачёвой медаль «За заслуги перед Псковской областью».
Врач Ираида Сивачёва уходит на пенсию, но обратилсь к псковичам с просьбой вакцинироваться