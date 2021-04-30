Ираида Сивачёва покидает пост главврача Центра СПИД Псковской области

18:10, 30 апреля 2021, ПАИ

Главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Псковской области Ираида Сивачёва покидает свой пост и уходит на пенсию. Она дала псковичам свое напутствие.

Пандемия коронавируса продолжается, напомнила врач. «Здоровье – это основное богатство человека, и нужно строить жизнь таким образом, чтобы это здоровье сохранялось, тогда всё в жизни будет получаться – всё, что задумали люди», - отметила специалист в беседе с корреспондентом «Псковской правды».

«Всем жителям Псковской области нужно вакцинироваться, чтобы сохранить хорошее здоровье, - рекомендовала Ираида Сивачёва. - Эпидемия пока еще не кончается, поэтому это основной вопрос, на который нужно обратить внимание. Особенно людям, которые проживают в районах области. Это крайне важно!»

Ранее стало известно, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил Ираиде Сивачёвой медаль «За заслуги перед Псковской областью».