В Дновском районе сотрудники районной газеты помогли задержать охотников за металлом

07:19, 01 мая 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











30 апреля сотрудники редакции газеты «Дновец» помогли полиции задержать причастных к незаконному распиливанию водонапорной башни. Как рассказала Псковскому агентству информации главный редактор издания Руслана Рысцова, эта история началась с обращения читательницы. Женщина пожаловалась на то, что неизвестные сбили с водонапорной башни гнездо аистов в деревне Скугры. «Прекрасные птицы, символ мира и покоя в доме, чадолюбия и благополучия в семье... Где они теперь? Дело в том, что с незапамятных времён их гнездо было устроено на старой водонапорной башне, ныне неработающей, а этой ночью она бесследно изчезла, гнездо разрушено, судьба аистов неизвестна! Не думаю, что объявился законный хозяин этого железного лома и, "аки тать в нощи", увёз свою собственность. Если это кража, то как найти вора?», - рассказала читательница.

«Сотрудники редакции решили отправиться на место происшествия. И в тот момент, когда мы туда прибыли, вдалеке увидели нескольких мужчин, которые распиливали башню в надежде вывезти ее по частям», - сообщила Руслана Рысцова.

Журналисты вызвали полицию. Выяснилось, что распил башни — незаконен, никто из участников событий не являлся ее собственником, не получил разрешение на ее снос. Сейчас полиция проводит проверку.