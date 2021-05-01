Публикуем фото и видео ДТП в Дедовичском районе

09:55, 01 мая 2021, ПАИ

Сегодня утром в результате ДТП в Дедовичском районе погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал "Псковская сводка".

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и машина съехала в кювет.

В результате аварии водитель и его 39-летний пассажир погибли на месте. Обстоятельтсва произошедшего выясняются.