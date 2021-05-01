Публикуем фото и видео ДТП в Дедовичском районе
Сегодня утром в результате ДТП в Дедовичском районе погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал "Псковская сводка".
По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и машина съехала в кювет.
В результате аварии водитель и его 39-летний пассажир погибли на месте. Обстоятельтсва произошедшего выясняются.
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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