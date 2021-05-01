Областной Профсоюз работников связи выступает за честную индексацию должностных окладов

11:01, 01 мая 2021, ПАИ

Председатель Псковской областной общественной организации профсоюза работников связи России Ирина Иванова в ходе первомайского онлйн-митинга заявила, что Профсоюз работников связи России «выступает за честную индексацию должностных окладов своих работников, а не скрытый ее характер в стимулирующих выплатах».

Она отметила, что в соответствии со 134 статьей Трудового Кодекса РФ Профсоюз работников связи понимает индексацию, как увеличение должностных окладов в соответствии с уровнем индекса роста потребительских цен на товары и услуги.

«Индексация — это средство защиты от инфляции», - подчеркнула Ирина Иванова

Напомним, что в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19 профсоюзы Псковской области в 2021 году проводят первомайский митинг в режиме онлайн на площадке Псковского агентства информации.

Ранее председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, выступая в ходе онлайн-митинга на площадке Псковского агентства информации, поздравил жителей региона с Международным Днем солидарности трудящихся.