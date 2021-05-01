Первомайская акция «Профсоюзная палатка» состоялась в Пскове

13:16, 01 мая 2021, ПАИ

1 мая, в День Труда, в Детском парке на городской Пасхальной ярмарке в Пскове работала «Профсоюзная палатка».

В ней псковичи могли получить полную и исчерпывающую информацию о новых акциях, возможностях отдыха и оздоровления в профсоюзных санаториях «Хилово», «Черёха», «Голубые озёра».

Кроме того, сотрудники региональных профсоюзных здравниц рассказали о возможностях полноценного и качественного отдыха на территории Псковской области.

В этом году в честь Дня Весны и Труда облсовпроф организовал следующие акции: «Профсоюзный автобус», «Профсоюзная регата», «Голосование за Резолюцию». На площадке Псковского агентства информации состоялся первомайский онлайн-митинг.