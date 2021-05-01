На первомайский митинг Псковские профсоюзы вышли в режиме онлайн

11:58, 01 мая 2021, ПАИ

Сегодня, 1 мая, профсоюзы Псковской области проводят первомайский митинг на площадке Псковского агентства информации в режиме онлайн в связи с введенными в регионе ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19.

В этом году псковские профсоюзы выходят с требованиями к власти и работодателям не допустить критической безработицы в регионе. «Органы государственной власти должны понимать, что от занятости населения зависит благополучие региона и счастье каждой семьи», - подчеркнули в Псковском облсовпрофе.

К жителям Псковской области обратился председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, руководители отраслевых организаций областного совета профсоюзов, сотрудники Псковского облсовпрофа.

В частности, председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева от имени отраслевого профсоюза поздравила псковичей с праздником Мира, Весны и Труда.

«1 мая традиционно любимый праздник многих поколений трудящихся, ведь май ассоциируется с весной, любовью, с новыми свершениями, с новыми успехами. Поэтому я поздравляю всех ветеранов труда, молодое поколение, которое будет создавать могущество нашей страны», - отметила Наталья Горбачева.

Плодотворного и безопасного труда, который приносит радость и удовлетворение, пожелала жителям Псковской области председатель областной организации Российского профессионального союза работников культуры Наталья Родионова. «Пусть уровень заработной платы всегда превышает уровень наших потребностей, а весенний праздник служит стимулом вдохновения, веры в справедливость, в реализацию новых программ и планов», - отметила Наталья Родионова.

Дмитрий Лупанов, председатель первичной профсоюзной организации Псковской областной универсальной научной библиотеки, пожелал псковичам хорошего настроения, которое зависит от «достойной зарплаты, безопасных условий труда и уважительного отношения начальства».

«Сейчас — это праздник Весны и Труда, но я хотел бы, чтобы для профсоюзных деятелей это всегда был праздник борьбы трудящихся за свои права», - отметил Дмитрий Лупанов.

Помимо онлайн-митинга на площадке Псковского агентства информации в этом году в честь первомая в Пскове проходят следующие акции облсовпрофа: «Профсоюзный автобус», «Профсоюзная регата», «Голосование за Резолюцию» и «Профсоюзная палатка».