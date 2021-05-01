Возбуждено уголовное дело по поводу смерти псковички и ее дочери, погибших в Ивановской больнице

19:06, 01 мая 2021, ПАИ

Возбуждено уголовное дело по поводу смерти псковички и ее дочери, сообщает портал www.ivanovonews.ru. Журналисты Псковского агентства информации писали, что по предварительным данным, причиной смерти матери ребенка стал гестоз - одно из осложнений беременности, характеризующееся дисфункцией жизненно важных органов.



Девочка Мира, мама которой умерла после экстренного кесарева сечения в Ивановской областной клинической больнице, ушла из жизни 7 февраля в лифте той же больницы чуть более года спустя.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Проведена экспертиза, которая не дала четкого ответа ни на один поставленный вопрос. В итоге движение по следствию началось лишь после моего обращения к руководителю СК РФ Бастрыкину А.И., дело было передано в особо важный отдел, удовлетворено ходатайство о повторной экспертизе. Но времени осталось катастрофически мало. Ещё год - и мы уже не сможем найти виновных! Юля вела здоровый образ жизни, не пила, не курила, питалась только качественными продуктами, всегда выбирала самое свежее и полезное, тщательно следила за своим здоровьем и выполняла все рекомендации врачей. Вопрос - были ли они достаточными, эти рекомендации?! Мы хотим разобраться! Но на этом наш ад не закончился. В феврале 2021 года умерла малышка Мира. Можно успокаивать себя тем, что она теперь с мамой, но мы не можем оставить это просто так. Заведено второе уголовное дело. Это вторая длинная история, – пишет в своем обращении в Инстаграме родная сестра Юлии - Ирина.

Маленькая девочка Мира прожила всего год и два месяца. В декабре 2020 у нее внезапно ухудшилось самочувствие. С низким сахаром и в очень тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в детскую областную. Показатели ЭКГ и УЗИ оказались очень плохими, тест на коронавирус - положительный.

Миру перекидывали из отделения в отделение, собирали анализы, прокапывали капельницами с антибиотиком. В январе ребенка стало тошнить кровью, врачи диагностировали язву двенадцатиперстной кишки. С тех пор состояние девочки только ухудшалось: падал сахар, пропадал аппетит, отекали ноги, появлялась сыпь. Решающим стал зимний вечер 7 февраля. У Миры начались судороги. Из отделения эндокринологии ее экстренно перевозили в реанимацию, как вдруг в лифте сердце ребенка перестало биться.

«При разговоре зятя с врачом, который делал вскрытие, врач сказал, что у ребенка было увеличено сердце в 1,5 раза, в желудке было множество язвочек, печень была истощена. В связи с этим прихожу к выводу, что сотрудниками медицинского учреждения г. Иваново моей внучке при жизни неправильно поставлен медицинский диагноз, проведено неправильное, неквалифицированное лечение», – пишет в своем обращении Светлана Сергеевна, бабушка Миры.

Сейчас дело передано в Москву. Родные погибших Юлии и Миры согласны даже на эксгумацию. Редакция Псковского агентства информации следит за развитием событий.