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Накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает ТАСС,

Сходит Благодатный огонь накануне Пасхи в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова в Иерусалиме, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

В соответствии с санитарными ограничениями, внутрь храма Гроба Господня были допущены не более двух с половиной тысяч человек. В то время как в обычные годы в этот день внутри храма находились до девяти тысяч паломников. В 2020 году церемония прошла без участия паломников.

 

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