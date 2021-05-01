Накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

21:44, 01 мая 2021, ПАИ

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает ТАСС,

Сходит Благодатный огонь накануне Пасхи в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова в Иерусалиме, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

В соответствии с санитарными ограничениями, внутрь храма Гроба Господня были допущены не более двух с половиной тысяч человек. В то время как в обычные годы в этот день внутри храма находились до девяти тысяч паломников. В 2020 году церемония прошла без участия паломников.