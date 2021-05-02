Пункт вакцинации в торговом центре «Фьорд Плаза» оборудован всем необходимым — Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заверил жителей региона и города Пскова, что открывшийся пункт вакцинации от COVID-19 в торговом центре «Фьорд Плаза» оборудован всем необходимым. Об этом глава региона сообщил в Instagram.
Пункт вакцинации открылся уже в третьем псковском торговом центре. По словам губернатора, пункт оборудован всем необходимым для хранения вакцины и оказания первой медицинской помощи. Работать он будет ежедневно с 9:00 до 15:00.
«В такие пункты стали поступать небольшие объёмы «ЭпиВакКороны», но в настоящий момент её можно сделать только по назначению врача. Напоминаю, что для вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, а также полис или СНИЛС», – написал Михаил Ведерников.
Пункт вакцинации в торговом центре «Фьорд Плаза» оборудован всем необходимым — Михаил Ведерников