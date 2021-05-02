Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пункт вакцинации в торговом центре «Фьорд Плаза» оборудован всем необходимым — Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заверил жителей региона и города Пскова, что открывшийся пункт вакцинации от COVID-19 в торговом центре «Фьорд Плаза» оборудован всем необходимым. Об этом глава региона сообщил в Instagram. 

Пункт вакцинации открылся уже в третьем псковском торговом центре. По словам губернатора, пункт оборудован всем необходимым для хранения вакцины и оказания первой медицинской помощи. Работать он будет ежедневно с 9:00 до 15:00. 

«В такие пункты стали поступать небольшие объёмы «ЭпиВакКороны», но в настоящий момент её можно сделать только по назначению врача. Напоминаю, что для вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, а также полис или СНИЛС», – написал Михаил Ведерников. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

02 мая 2021

Игорь Дитрих: Необходимо соблюдать все ограничительные меры на майских праздниках

02 мая 2021

Ещё 77 человек в Псковской области заразились коронавирусом за сутки

02 мая 2021

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Пасхой

02 мая 2021

Пункт вакцинации в торговом центре «Фьорд Плаза» оборудован всем необходимым — Михаил Ведерников

02 мая 2021

Митрополит Тихон поздравил псковичей с Пасхой

02 мая 2021

До 16 градусов прогреется воздух в Псковской области 2 мая

02 мая 2021

Православные христиане отмечают Пасху

01 мая 2021

В Великих Луках пасхальное богослужение пройдёт в прямом эфире

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...