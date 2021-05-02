До 346 увеличилось количество умерших от COVID-19 в Псковской области
За сутки в Псковской области ещё четыре человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Количество умерших за всё время пандемии коронавируса в регионе выросло до 346 человек.
На данный момент в Псковской области проведено 352 347 исследований. За последние сутки коронавирусом заболело ещё 77 человек.
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02 мая 2021
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