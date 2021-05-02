До 346 увеличилось количество умерших от COVID-19 в Псковской области

12:32, 02 мая 2021, ПАИ

За сутки в Псковской области ещё четыре человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Количество умерших за всё время пандемии коронавируса в регионе выросло до 346 человек.

На данный момент в Псковской области проведено 352 347 исследований. За последние сутки коронавирусом заболело ещё 77 человек.