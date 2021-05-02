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Культура

Сегодня самому известному «киноследователю» СССР Леониду Каневскому исполнилось 82 года

Сегодня свой 82-й день рождения отмечает советский и российский актёр Леонид Каневский. Старшее поколение помнит его по культовым советским картинам «Бриллиантовая рука» и «Следствие вели ЗнаТоКи». Название фильма – акроним из начальных слогов фамилий главных героев: Знаменского, Томина и Кибрит.

Несмотря на то что молодой Каневский сыграл в «Бриллиантовой руке» всего лишь эпизод, он сразу же запомнился и полюбился зрителю. Однако настоящее признание актёру принёс сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи», вышедший на телевизионные экраны страны в 1971 году. Актёр сыграл в сериале Александра Томина — доброго, умного и честного майора. 

Кстати, идею детективных телефильмов поддержал сам Николай Щелоков, возглавлявший на тот момент МВД и желавший поднять престиж советского милиционера. Целью было показать живого человека, а не государственную карающую длань. Каневскому это удалось на сто процентов, и он надолго воспринимался именно «майором Томиным».  

Продолжение сериал получил в цикле документальных программ в 2006 году. Новые «Следствие вели…», основанные на реальных уголовных делах, получивших большой резонанс, идут на канале НТВ и по сей день. Их бессменный ведущий Леонид Каневский блестяще справляется и с обязанностями журналиста, несмотря на возраст.

 

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