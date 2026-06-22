Псковская библиотека стала площадкой для съёмок фильма

23:34, 22 июня 2026, ПАИ

Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова стала одной из площадок для съёмок документального фильма о неизвестных страницах Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В центре внимания уральского режиссёра Вадима Шолохова трагедия жителей деревни Малахи Себежского района.

Целью документальной ленты, которая создаётся студией анимации «Инновационный культурный центр» при поддержке правительства Свердловской области, является сохранение исторической памяти о жертвах войны, напоминание широкому зрителю о преступлениях фашистов и их пособников на советской земле и рассказ о ежедневной работе, ведущейся в нашей стране (в том числе и в Псковской области) для сохранения и увековечения памяти жертв нацизма.

О партизанском движении на территории Себежского района и геноциде мирного населения рассказал Николай Никитенко, краевед, редактор многотомного издания «Солдаты Победы».

Как сообщили в библиотеке, через несколько дней будет записано ещё одно интервью – с заведующей региональным центром по сохранению исторической памяти Анной Дунаевой. Она расскажет о патриотической работе с молодёжью и об увековечивании памяти героев Великой Отечественной войны.

Добавим, весной прошлого года поисковиками из Первоуральска в рамках «Вахты Памяти – 1945–2025», проводимой на территории Псковской области, было обнаружено ранее неизвестное массовое захоронение, в том числе и останки детей. Режиссёр-документалист Вадим Шолохов проводил подробную съёмку работы поисковиков. 22 июня после многомесячной экспертизы, которую проводил Следственный комитет в ходе необходимого в таких случаях уголовного дела, найденные останки были преданы земле.