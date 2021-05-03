ФОТОФАКТ: Гости Пушкинского музея-заповедника опробовали старинное письмо

14:47, 03 мая 2021, ПАИ

​

Пушкинский музей-заповедник «Михайловское» приглашает посетить мастер-класс по старинному письму в деревне Бугрово. Фото взято из сообщества музея в соцсети «ВКонтакте».

Участники мастер-класса могут попробовать применить на практике приёмы старинной письменности, предметной, верёвочной, берестяной, на восковых дощечках и бумаге, узнать особенности написания писем в России XIX века и услышать историю письменных принадлежностей.