ФОТОФАКТ: Гости Пушкинского музея-заповедника опробовали старинное письмо
Пушкинский музей-заповедник «Михайловское» приглашает посетить мастер-класс по старинному письму в деревне Бугрово. Фото взято из сообщества музея в соцсети «ВКонтакте».
Участники мастер-класса могут попробовать применить на практике приёмы старинной письменности, предметной, верёвочной, берестяной, на восковых дощечках и бумаге, узнать особенности написания писем в России XIX века и услышать историю письменных принадлежностей.
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