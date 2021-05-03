Коронавирус на выходные не уходит: как защитить себя и близких в праздники, рассказала Галина Невалённая

15:30, 03 мая 2021, ПАИ

Псковскую область может настигнуть третья волна коронавирусной инфекции. Как защитить себя и свою семью, Псковскому агентству информации рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

«Коварность коронавируса состоит в том, что, в отличие от других респираторных инфекций, он всесезонный, распространяется в любое время года», – подчёркивает Галина Невалённая.

Как сообщает врач, с наступлением выходных наблюдается рост заболеваемости из-за активного перемещения людей внутри области и между регионами.

«В эти дни отмечается рост, у нас под наблюдением находится уже 350-360 человек. Идёт заражение в так называемых семейных и соседских очагах, когда заболевает сразу вся семья или все те, кто был тесно вместе», – отмечает Галина Невалённая.

Главврач рассказала, что самыми эффективными мерами защиты являются ограничение близких контактов с людьми и вакцинация, которую сейчас можно сделать в поликлиниках или в специальных пунктах в торговых центрах Пскова.