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Как в Псковской области появились первые частные детские лагеря, рассказал Сергей Ремер

Директор и организатор частного лагеря «Камчатка» Сергей Ремер в эфире ПАИ-live рассказал, как в Псковской области появились первые частные детские лагеря.

Сергей Ремер отметил, что первые коммерческие лагеря в Псковской области выросли из классических смен государственных лагерей.

«Корни нашей «Камчатки» уходят в 90-е годы, когда мы были молодыми педагогами, работали в школе № 25 в Пскове. Мы ездили в обычные детские летние лагеря, работали вожатыми. Нам понравилось, и мы решили это дело продолжать. Понемногу мы стали понимать, что нам тесно в рамках классической советской лагерной смены. и начали организовывать авторские смены», – отметил Сергей Ремер.

По его словам, с 1991-1992 годов они начали брать в аренду лагеря, среди которых в ту пору было очень много брошенных, и начали проводить свои собственные авторские смены. «Так как мы все были по образованию педагогами, мы подошли к этому вопросу методологически, стали разрабатывать собственные методики, по которым будут формироваться отряды, какие будут проводиться мероприятия. Потом нас заметили – Псковский педагогический институт пригласил нас к сотрудничеству, мы стали вместе с ним заниматься формированием смен, и семь лет такой лагерь, тогда ещё безымянный, просуществовал», – рассказал Сергей Ремер. 

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