З мая – День кондитера. Кондитерское дело не только вкусное, но и большое

23:50, 03 мая 2021, ПАИ

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3 мая празднуют свой профессиональный праздник кондитеры.

В мире кондитерского искусства есть свои рекорды, и некоторые из них измеряются весом и габаритами, делится цифрами «Онлайн-школа кондитерского мастерства».

С некоторыми шедеврами, которые были занесены в Книгу рекордов Гиннесса, вы сейчас познакомитесь.

Кондитерское дело не только вкусное, но и большое!

Пальму первенства в изготовлении гигантских десертов надо отдать по праву американским кондитерам из Форт-Пейна, которые в 1989 году испекли торт к столетнему юбилею города в форме уменьшенной копии своего штата Алабама.

Его вес составлял 58 тонн, длина — 24,5 метра, а ширина — около 10 метров.

Кондитеры из Лас-Вегаса побили предыдущий рекорд. Торт вновь был посвящён столетию города. Над ним трудилось более 600 американских кондитеров, он весил 59 тонн при длине 31 метр, ширине 15,8 метра и толщине 50,8 сантиметра. Творение признали самым плоским среди тортов-гигантов.

Торт филиппинских мастеров тоже был немаленький. Его попроблвали 50 тысяч человек. Приготовили его кондитеры города Ла-Тринидад. Вес этого лакомства – 11 тонн. Площадь его основания – 35 кв. метров, а для приготовления использовали более трёх тонн ягод и тысячи яиц. Каждый кусочек этого шедевра с клубничной начинкой был продан за 25 центов.

А кондитеры известной сети кафе Dairy Queen из Канады (город Торонто) в 2011 году представили своё кулинарное произведение – торт-мороженое весом 10,13 тонны. На изготовление ушло 136 килограммов льда, 100 килограммов бисквитного теста, а ещё пломбир и шоколадное печенье.

Обратим внимание на свадебные торты. Среди них выделился шедевр американских поваров отеля Mohegan Sun Hotel and Casino (штат Коннектикут), который они приготовили в 2004 году. Над гигантским десертом весом 6,8 тонны целую неделю трудились 57 поваров во главе с кондитером Линном Манселом. Торт из шести ярусов имел вкус ванили и миндаля, был украшен бантами и фигурками сердец из белого шоколада. Для его приготовления понадобилось 4540 килограммов бисквитов и 2180 килограммов крема и глазури, а ещё каждый ярус пришлось составлять по отдельности на грузовом подъёмнике. Торт пекли специально для Книги рекордов Гиннесса. По подсчётам, этим тортом смогли бы угоститься 59 000 гостей.

И всё-таки любят кондитеры географию и геграфические объекты! Самый большой торт-скульптуру изготовили итальянцы в 2015 году. Над произведением трудились 300 кондитеров-дизайнеров на протяжении четырёх дней. Площадь торта составила 224 кв. метра, длина 16,5 метра, а ширина – 14 метров при весе чуть более тонны. Кулинарный шедевр сотворили в виде карты Аппенинского полуострова с моделями зданий и памятников разных регионов. Торт был представлен на выставке в Милане, и его попробовали 12 000 посетителей.

Российские кондитеры тоже прославились тортом-картой. Он был создан в 2010 году на 452-летие города Астрахани. Вес гиганта составлял 8 тонн, длина – 247 метров. На торт ушло 2 000 бисквитных коржей, 400 кг сгущенки, 400 кг повидла, 20 кг шоколада и 250 литров сливок. Торт был выполнен в виде прибрежных городов от устья Волги до его дельты и носил название «Волга – символ России». Торт был выставлен на улице, и его могли попробовать все желающие.