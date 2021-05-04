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Как будут рассчитываться пени за долги по взносам на капремонт, рассказали псковичам

Как будут рассчитываться пени за долги по взносам на капремонт, рассказали псковичам эксперты. Как сообщает «АиФ-Псков», начисляться они будут в соответствии с пунктом 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса России на основе одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты.

«Арифметика расчета суммы пеней простая: одна трехсотая ставки рефинансирования равна 0,002, это число нужно умножить на размер задолженности, которая возникла с 1 января этого года. Допустим, размер задолженности равен 1000 рублей, тогда размер начисленных пеней за один день просрочки составит 20 копеек», - пояснил и. о. генерального директора регоператора — Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев.

Напомним, с мая в Псковской области региональный оператор — Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах начнёт начислять пени за долги по взносам. Председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов считает введение пени мерой крайней и вынужденной и рассчитывает, что она окажется действенной.

В прошлом году фонд направил в суды более 1800 исковых заявлений на общую сумму в 26 млн рублей. В текущем удалось взыскать 6 миллионов, ещё 1 миллион должники выплатили добровольно. На данный момент общий долг псковичей превышает 579 миллионов рублей.

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