Жители Псковской области могут получить рассрочку выплаты долга за капремонт

17:40, 04 мая 2021, ПАИ

Жители Псковской области могут получить рассрочку выплаты задолженности по взносам на капремонт, сообщает «АиФ-Псков».

Для этого нужно заключить с Региональным оператором — Фондом капитального ремонта Псковской области соглашение о рассрочке выплаты долга. Её дают на срок до шести месяцев, в зависимости от суммы задолженности. При этом ежемесячный взнос всё же платить придётся.

Для оформления рассрочки потребуется написать заявление (его бланк можно скачать на сайте регоператора), а также предоставить в фонд копию документа о праве собственности и копию платёжек за последние три месяца.

Пакет документов можно отправить на адрес: info@fkr60.ru или обычной почтой в офис регоператора: 180007, Псков, улица Петровская, 51 (получатель РОФКР ПО) либо принести лично.

Напомним, с мая в Псковской области региональный оператор — Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах начнёт начислять пени за долги по взносам.