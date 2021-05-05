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Общество

Избраны члены Общественной палаты Псковской области от местных общественных объединений

В администрации Псковской области 5 мая состоялось заседание членов Общественной палаты Псковской области, утвержденных губернатором Михаилом Ведерниковым и избранных Псковским областным Собранием. Основной вопрос повестки дня касался избрания членов Общественной палаты Псковской области пятого состава на 2021–2024 годы, выдвинутых в качестве кандидатов по представлению местных общественных объединений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Заседание провел член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области Андрей Царев. По результатам тайного голосования в состав Общественной палаты Псковской области избраны 10 членов от местных общественных объединений. Со списком можно ознакомиться здесь.

Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил 12 членов Общественной палаты Псковской области на 2021–2024 годы. Кроме того, в конце апреля ещё 12 членов избрали депутаты Псковского областного Собрания.

Таким образом, с учётом положений пункта 9 статьи 5 Закона Псковской области «Об Общественной палате Псковской области» Общественная палата Псковской области пятого состава правомочна приступить к работе.

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