За четыре праздничных дня в Псковской области задержано 45 водителей в нетрезвом состоянии

19:51, 05 мая 2021, ПАИ

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За период с 1 по 4 мая сотрудниками Госавтоинспекции Псковской области пресечено 1 163 нарушения правил дорожного движения. Задержано 45 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них пять человек привлечены повторно, пишет телеграм-канал Управления Госавтоинспекции Псковской области.

За данный период на территории области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести, три человека погибли. Два ДТП совершены по вине водителей в состоянии опьянения.

Уважаемые водители, Госавтоинспекция призывает не только исключить факты управления транспортным средством в состоянии опьянения, но и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Берегите свои жизни и жизни других участников дорожного движения.

