В Пскове прорепетировали парад Победы
Официальный телеграм-канал Псковской области сообщил, что в Пскове прошла репетиция парада Победы. Основной Парад пройдёт традиционно 9 мая.. Об этом В репетиции приняли участие военнослужащие псковского гарнизона, пограничники, кадеты и юнармейцы.
В связи с этим в Пскове сегодня перекрыто движение на некоторых улицах. 7 и 9 мая движение также будет ограничено.
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