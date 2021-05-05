В Пскове прорепетировали парад Победы

22:13, 05 мая 2021, ПАИ

Официальный телеграм-канал Псковской области сообщил, что в Пскове прошла репетиция парада Победы. Основной Парад пройдёт традиционно 9 мая.. Об этом В репетиции приняли участие военнослужащие псковского гарнизона, пограничники, кадеты и юнармейцы.

В связи с этим в Пскове сегодня перекрыто движение на некоторых улицах. 7 и 9 мая движение также будет ограничено.