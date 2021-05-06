Елена Чернышова: В результате реорганизации не будут сокращены ни тренеры, ни секции

12:32, 06 мая 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елены Чернышовой. Она рассказала, что на сегодняшний день в области имеется четыре профильных учреждения: Центр спортподготовки, Дирекция спортивных сооружений, Центр по развитию лыжных гонок и биатлона в Островском районе и школа «Мишутка» в Пушкинских Горах.

«Мы в результате реорганизации сделаем два - Центр спортивной подготовки и спортивную школу на базе Ледового дворца. Не будут сокращены ни тренеры, ни секции. Мы просто поработаем с административным персоналом и приведем нашу структуру в соответствие с приказами Минспорта», - поделилась Елена Чернышова с журналистами.

Также она отметила, что к сентябрю рассчитывает направить пакет документов на получение статуса школы олимпийского резерва для спортивной школы на базе Ледового дворца. Возглавить ее предложили Артуру Акавову. Он, в свою очередь, пообещал в ближайшие два года завершить профессиональную карьеру боксера.