Псковские рыбаки примут участие в акции «Псковские реки и озёра без сетей»

12:58, 06 мая 2021, ПАИ

Псковские рыболовы присоединятся к акции по очищению от незаконных и брошенных сетей водоёмов Псковской области. Об этом сообщил Псковскому агентству информации рыболов, колумнист ПАИ Николай Бесклёвный.

«Я и несколько моих товарищей сразу же положительно откликнулись на приглашение и. о. начальника отдела рыбоохраны по Псковской области Владислава Колесникова принять участие в акции «Псковские реки и озёра без сетей». Мы обязательно примем участие в этом важном мероприятии и призываем всех неравнодушных псковичей присоединиться к нам», - рассказал Бесклёвный.

Ранее сообщалось, что с 5 мая запрещена установка и использование сетей на всех водоёмах нашего региона. В ближайшие дни будут протралены и очищены от незаконных и брошенных сетей многие псковские водоёмы. Псковская рыбоохрана призвала рыболовов-любителей присоединиться к мероприятию.