В девяти районах области построят одиннадцать пришкольных стадионов

13:05, 06 мая 2021, ПАИ

Уже к концу лета в регионе появятся одиннадцать новых пришкольных стадионов. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова.

«Одиннадцать спортивных пришкольных стадионов построят в девяти районах Псковской области по договоренности губернатора с Газпромом. Шесть из них уже находятся в процессе строительства. После 18 мая планируется приступить к строительству еще пяти. Первые шесть зданий сдадут к июлю, оставшиеся - к августу», - рассказала руководитель комитета.

Также она добавила, что «обидно, когда пришкольные стадионы используются гражданами не по назначению. И тут уже дирекция школы будет принимать решение, ограничивать доступ на стадион граждан или нет».