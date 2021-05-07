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В череде майских праздников есть особенный — День радио

Не итальянец Маркони, а русский Александр Попов. Фото Вконтакте

7 мая  —  День радио, праздник работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики.

В  состав АНО ИД «Медиацентр 60», включающей в себя сетевое издание «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда», «Аргументы и факты – Псков», «Комсомольская правда – Псков», входят и две радиостанции – «Радио Дача» (101.5 FM) и «Седьмое небо». 

И если радио «Дача» всего лишь ретранслирует московский эфир, то радиостанция «Седьмое небо» – целиком и полностью псковский продукт со своими ведущими, своим программированием и круглосуточным вещанием. А значит, она находится значительно ближе к своему слушателю, чем прочие. Не каждый город может похвастаться собственным радио. Пскову повезло.

Корреспонденты Псковского агентства информации приходили в гости к коллегам. Руководитель радиостанции «Седьмое небо» Андрей Калинин рассказал тогда, как появилась идея создать радиостанцию. В октябре этого года «Седьмое небо» отметит 23 года. Его долгая жизнь обусловлена любовью слушателей.

Мы поздравляем всех работников радио с наступающим профессиональным праздником. Чистых эфиров, умных программ, задорных голосов, хорошей музыки и щедрых рекламодателей!

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