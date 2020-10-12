«Единственные, псковские, настоящие» - депутат Псковской городской Думы Денис Иванов о радио «7 Небо»

16:38, 12 октября 2020, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации пожелал радио «7 Небо» оставаться «единственными, псковскими, настоящими».

«Репертуар у радио более чем на любые возраста, - отметил депутат. - Оно же у нас единственное псковское радио, которое столько лет продержалось». «Всего самого хорошего! Оставаться таким же самодостаточным», - добавил Денис Иванов, пожелав «7 Небу» долгих лет.

В октябре псковская радиостанция «7 Небо» отмечает свое 22-летие. К дню рождения «7 Неба» руководитель радиостанции Андрей Калинин в эфире ПАИ-live рассказал, как начиналась история псковского радио.

«7 Небо» входит в состав АНО «Медиацентр 60», включающей в себя также сетевое издание «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда», «Аргументы и факты – Псков», «Комсомольская правда – Псков» и радиостанцию «Радио Дача» (101.5 FM).

В честь дня рождения обитателя высоты 107.1 FM Псковское агентство информации решило поговорить с Ириной Потаповой, известной под псевдонимом Ирина Булгакова, педагогом, журналистом, ведущей множества эфиров, организатором нашумевших проектов и многого другого, и с Екатериной Образцовой, известной в мире радио как Катя Ильинская, образцовой матерью, ведущей рубрики «Все звёзды», прямых эфиров, а также человеком, который положил свой голос на алтарь успеха радиостанции.