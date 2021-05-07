Сегодня отмечается День радио

07:08, 07 мая 2021, ПАИ

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники радиостанций страны. 7 мая на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.

В 1945 году 7 мая в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным Днём радио, что позднее было утверждено и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», сообщает «Календарь событий».

В состав АНО ИД «Медиацентр 60», включающей в себя сетевое издание «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда», «Аргументы и факты – Псков», «Комсомольская правда – Псков», входят и две радиостанции – «Радио Дача» (101.5 FM) и «Седьмое небо».