Публикуем видео с места гибели пенсионерки в Пскове

21:28, 07 мая 2021, ПАИ

7 мая около 20:00 произошло возгорание квартиры в доме № 40а на улице Коммунальной, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и эвакуировали пенсионерку, которая получила отравление продуктами горения и находилась в критическом состоянии. Бригада скорой медицинской помощи, проводившая реанимационные мероприятия, констатировала смерть женщины.

Обстоятельства произошедшего выясняются.