Более восьми тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки

14:38, 08 мая 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 8 255 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

7 мая в стране зафиксировано 370 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 8 329 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 8 мая в России выявлено 4 871 843 случая заболевания коронавирусом, 4 488 615 человек выздоровело, 112 992 – умерло. В Псковской области зарегистрирован 36 731 случай заражения коронавирусом, 28 704 пациента выздоровели, 361 человек умер.