Публикуем подробности ДТП на улице Балтийской, в результате которого пострадали две девушки

14:39, 08 мая 2021, ПАИ

7 мая в 22:30 вблизи дома № 4 на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района 19-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 31-летнюю женщину и 23-летнюю девушку, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительной информации, в момент ДТП девушки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 31-летняя пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб костей таза. Вторая девушка получила перелом костей таза, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавших девушек медики госпитализировали в областную больницу региона.