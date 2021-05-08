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Парад в Великих Луках ПАИ покажет в прямом эфире

Парад Победы в Великих Луках, 2017 год. Фото: Александр Воробьев

9 Мая в 10:00 на площади Ленина в Великих Луках состоится прохождение военнослужащих торжественным маршем. Парад в южной столице региона Псковское агентство информации будет транслировать в прямом эфире.

В параде в Великих Луках примут участие свыше 150 военнослужащих Псковского гарнизона, а также великолукские кадеты, юнармейцы и военный оркестр.

Отметим, что также 9 Мая в 10:00 в прямом эфире на портале ПАИ, на YouTube-канале агентства и в официальной группе во «ВКонтакте» будет транслироваться парад Победы в Пскове.

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