Парад в Великих Луках ПАИ покажет в прямом эфире
9 Мая в 10:00 на площади Ленина в Великих Луках состоится прохождение военнослужащих торжественным маршем. Парад в южной столице региона Псковское агентство информации будет транслировать в прямом эфире.
В параде в Великих Луках примут участие свыше 150 военнослужащих Псковского гарнизона, а также великолукские кадеты, юнармейцы и военный оркестр.
Отметим, что также 9 Мая в 10:00 в прямом эфире на портале ПАИ, на YouTube-канале агентства и в официальной группе во «ВКонтакте» будет транслироваться парад Победы в Пскове.
Комментарии: 0 Обсудить >>>