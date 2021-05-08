Парад в Великих Луках ПАИ покажет в прямом эфире

16:18, 08 мая 2021, ПАИ

9 Мая в 10:00 на площади Ленина в Великих Луках состоится прохождение военнослужащих торжественным маршем. Парад в южной столице региона Псковское агентство информации будет транслировать в прямом эфире.

В параде в Великих Луках примут участие свыше 150 военнослужащих Псковского гарнизона, а также великолукские кадеты, юнармейцы и военный оркестр.

Отметим, что также 9 Мая в 10:00 в прямом эфире на портале ПАИ, на YouTube-канале агентства и в официальной группе во «ВКонтакте» будет транслироваться парад Победы в Пскове.