«Псков – почти Европа»: блогер-урбанист Аркадий Гершман перечислил плюсы и минусы города

17:14, 28 мая 2021, ПАИ

Блогер-урбанист из Москвы Аркадий Гершман побывал в Пскове и выпустил на своём YouTube-канале блог «Псков удивляет! Много красоты и ужасных улиц». В 2017 году Аркадий уже приезжал в Псков, после этого в своём «Живом Журнале» он пожелал прежнему главе города Ивану Цецерскому иметь дома туалет, как в Псковском кремле. «Внутри можно проводить пытки солдат НАТО», - поразился тогда антисанитарии Аркадий.

«Псков кайфовый!»

«Псков очень кайфовый! Местами даже напоминает маленькие городки Европы. Магия заключается в приятных мелочах: озеленении, комфортной этажности домов, тишине», - отметил Аркадий.

Он, в частности, обратил внимание на благоустроенную площадку у бюста Исаака Кикоина на Октябрьском проспекте. По его словам, комфорт заключается не столько в аккуратной плитке и скамейках (которые также очень важны), сколько в возможности посидеть рядом на веранде ближайшего кафе, поесть, поболтать с друзьями в тени деревьев. «Поэтому я говорю, что комфортное пространство нужно делать во взаимодействии с бизнесом», - констатировал блогер.

Аркадий похвалил Псков за широкие улицы, большое количество зелени и «неплохую средовую архитектуру», добавив, что у города есть всё необходимое, чтобы «стать дружелюбным» по отношению к его жителям.

«Но всё портит проезжая часть перед фасадом, - обратил внимание Аркадий, прогуливаясь по Октябрьскому проспекту. – Если бы там был тротуар, общественные пространства и зона для веранд, то улица воспринималась бы качественно иначе. Кстати, на противоположной стороне проспекта – ровно то, о чем я говорил. Люди выходят не под колёса машин, а на тротуар, а парковку убрали поближе к проезжей части».

«Такой «круг» в центре города – преступление»

«В целом в Пскове не умеют заниматься дизайном улиц и площадей в частности. Здесь какой-то круг, пропускная способность которого минимальная, куча точек пересечений, люди сами должны разбираться, как и куда им ехать. Такой дизайн был популярен в 1920-1930-х годах. Сейчас ситуация иная, и нужно заниматься транспортным проектированием. Страдают и пешеходы, и велосипедисты, и сами автомобилисты, которым отдано непозволительно много места. Это опасный и неэффективный дизайн, светофор убрал бы конфликтные точки. Оставлять подобный «круг» в центре города - преступление», - описал Аркадий ситуацию на Октябрьской площади в центре города.

Городским властям блогер посоветовал нанимать архитекторов, которые знают толк в транспортной инфраструктуре, и «разогнать местную комиссию по безопасности дорожного движения».

«Сейчас здесь идёт ремонт, но, кажется, всё это безобразие менять никто не собирается. Площадь может преобразиться, стать любимым местом горожан, превратившись из асфальтового плаца в полноценную площадь. Можно оставить по две-три полосы с каждой стороны, а остальное пространство озеленить, сделать веранды, поставить фонтан. Всё это вполне реально, важно только отдавать это дело специалистам. Но немногие градоначальники приходят к мысли о том, что надо менять, и почти никто не поручает это экспертам. Поэтому, если городские чиновники хвастаются километрами установленных ограждений, значит, в вашем городе что-то идёт не так», - констатировал Аркадий.

Варварские километры металлолома

Он предложил псковским чиновникам, ответственным за безопасность на дорогах, после открытия границ отправиться в ближайшую Эстонию и посмотреть, как там решаются вопросы безопасности на улицах. «Варварские километры металлолома вдоль улиц – неэффективная трата бюджета и попытка преодолеть следствие, а не причину аварийности», - заявил урбанист.

Аркадий возмутился и тем, что на время ремонта тротуаров рабочие не предусмотрели никаких временных настилов для пешеходов: «Если бы мэр города попробовал проехать по этому щебню на инвалидной коляске, это безобразие быстро бы закончилось. Но о пожилых и слабых у нас почти не думают, наши города предназначены для молодых и здоровых. И это отдельный ужас!»

«Даже с учётом ремонта улиц по всему городу я не вижу островков безопасности, не вижу успокоения трафика. Ремонт сводится к замене бордюров и асфальта. Ждём новых жертв и реакции чиновников. Наверняка выяснится, что у нас люди какие-то не те, что водители плохие и нарушают, но именно заказчик инфраструктуры несёт ответственность за её безопасность, а правильная инфраструктура прощает ошибки людей и предотвращает жертвы. Пскову до европейского опыта ещё очень и очень далеко», - констатировал блогер.

Аркадий также заметил, что в Пскове появилась «опасная мода» - повсеместно ликвидировать пешеходные переходы. «Но пешеходные переходы как раз делают для повышения безопасности людей. И тут должен быть приоритет безопасности над пропускной способностью», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил и о правиле, когда на дорогах с более чем одной полосой на «зебре» следует устанавливать светофор, а не табличку-призыв к пешеходам, которые должны «убедиться в безопасности». «Ну и да, на восемь полос денег хватило, а на тротуар – нет. Люди ходят просто по земле», - прошёлся Аркадий по проспекту Энтузиастов.

Уничтоженная мостовая и туалетная история

Москвич также был огорчен тем, что во время ремонта улиц в Пскове уничтожается историческая булыжная мостовая, которая была скрыта под слоем асфальта. «Дизайн улиц – очень важно. Если город хочет сохранить своё наследие и привлечь туристов, то важно мостовую на улицах сохранять, на проезжей части это допустимо. Но в Пскове варварски всё уничтожают, даже в советские годы такого не было. И да, здесь не делают временных тротуаров, когда идёт ремонт. Чтобы пройти по улице, надо испачкать обувь и утонуть в луже», - посетовал блогер.

Аркадий Гершман обратил внимание, что из-за ремонтов многие улицы в городе перекрыты, тем не менее ничего страшного с движением не произошло: «Возможно, мэрии надо задуматься и закрыть часть улиц для движения в постоянном режиме».

Он также отметил недостаточное количество или даже полное отсутствие туристической навигации. «QR-коды – хорошо, но информацию важно подавать текстом, чтобы все могли прочитать. Надо ставить себя на место туриста и давать интересную информацию, а не изображать рисунок церкви, у который и так находишься», - посоветовал блогер.

Аркадий отметил, что в отличие от Московского кремля в Псковский можно попасть бесплатно. К тому же его можно пройти насквозь: «Это очень радует!»

Блогер вспомнил и историю с туалетами на территории Кремля и добавил, что Псков, наконец, озаботился установкой «нормальных модульных кабинок». «Они платные - 20 рублей, но это адекватная плата за минимальный сервис. Это особенно важно во время коронавируса, когда просто нужно иметь возможность помыть руки. Я рад, что издевательство над людьми прекратилось», - добавил Аркадий.

Фонарный частокол и профессиональные псковские озеленители

Он оценил и обновлённую набережную Псковы, деревья на которой не перекрывают вид на доминанту – Троицкий собор и сам Кремль. «Для неплохой набережной не нужна куча гранита, как в Зарядье. К тому же можно запросто спуститься к воде, здесь сохранились естественные берега. Сейчас в России это редкость», - сообщил блогер, добавив, что моста между Высокой и Плоской башней всё-таки не хватает.

Аркадий отметил, что слышал о планах по возведению пешеходной конструкции, и посоветовал получше проработать техзадание для будущего моста, сделав конкурс международным, чтобы подстраховаться и не поместить «уродство посреди красоты».

Он также сделал комплимент псковским озеленителям, которые, по его мнению, тщательно следят за городскими растениями. При этом Аркадий остался недоволен тем, как реконструируется вторая часть набережной вдоль улицы Герцена, где «фонари стали формировать ландшафт». «В таких природных местах освещение должно быть незаметным, фонари невысокими, а у нас, как правило, устанавливают то, что было на складе, крайне редко нанимая светодизайнеров, поэтому и не учитываются вопросы эстетики, архитектуры, экологии. В итоге получаются частоколы из фонарей, которые отвлекают от вида на башни. Надеюсь, это последняя такая ошибка в Пскове», - добавил урбанист, но через некоторое время заметил такие же громоздкие фонари и в другом городском сквере.

Относительно деревянного настила у Псковы Аркадий заметил, что городским властям следует заложить немалую сумму на регулярную замену досок, так как износ материала никто не отменял.

Блогер похвалил и решение использовать живую изгородь вместо металлического забора, но тут же обратил внимание на строительный мусор, который рабочие оставили после реконструкции.

Улице Ленина в центре Пскова блогер сделал европейский комплимент, однако нашёл «ложку дёгтя» и здесь. Ею оказались знаки на пешеходных переходах с ядовито-жёлтой окантовкой. «Подобные знаки, особенно на таких небольших улицах, совершенно бесполезны, к тому же они портят городской ландшафт», - заявил Аркадий.

Он вспомнил и о том, что недавно в Пскове приняли дизайн-код, который должен избавить город от уродующих его вывесок. «И ещё. Здесь нет маршруток. В 90-е годы в городе не пустили всё на самотек, поэтому по улицам до сих пор ездят большие автобусы, хотя жителей всего около 210 тысяч. То есть, если продумать маршрутную сеть, автобусы будут наполняться пассажирами. Здесь нормальный транспортный сервис, низкопольные автобусы, поминутное расписание, размещённое на остановке, и всё работает. Псков в этом плане большой молодец!» - отметил блогер.

При этом, по мнению Аркадия, в городе «явно не хватает специалистов, которые могут работать с улицами и понимают важность транспортного дизайна», то же касается благоустройства.

«Важно не просто «что-то делать», а делать это хорошо. Для этого необходимо стратегическое видение и понимание, куда всё движется. Само по себе благоустройство не является «просто хорошим», оно должно быть инструментом. <…> А вообще Псков очень ламповый, мне этот город нравится, ты понимаешь, что ты в городе, а не в деревне, и в городе с большой историей. Здесь интересно и хорошо!» - подытожил Аркадий Гершман.

Подробнее о заборах, фонарях, скамейках и визуальной какофонии на улицах Пскова можно прочитать в рубрике «Жить жизнью города».