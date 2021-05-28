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На Пушкинской улице в Пскове ведётся замена теплотрассы

По улице Пушкинской в Пскове вскрыли тротуар. Фото Telegram

В Пскове на части тротуара улицы Пушкинской ведутся работы по замене участка магистральной теплотрассы в рамках подготовки к отопительному сезону, пишет Официальный телеграм-канал Псковской области.

Работы должны быть завершены до 10 июня, подрядчик планирует сделать всё раньше срока.

Ранее Псковское агентство информации сообщило о готовящихся коммунальных работах на улице Олега Кошевого.

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