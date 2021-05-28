На Пушкинской улице в Пскове ведётся замена теплотрассы

18:50, 28 мая 2021, ПАИ

В Пскове на части тротуара улицы Пушкинской ведутся работы по замене участка магистральной теплотрассы в рамках подготовки к отопительному сезону, пишет Официальный телеграм-канал Псковской области.

Работы должны быть завершены до 10 июня, подрядчик планирует сделать всё раньше срока.



Ранее Псковское агентство информации сообщило о готовящихся коммунальных работах на улице Олега Кошевого.