На Пушкинской улице в Пскове ведётся замена теплотрассы
В Пскове на части тротуара улицы Пушкинской ведутся работы по замене участка магистральной теплотрассы в рамках подготовки к отопительному сезону, пишет Официальный телеграм-канал Псковской области.
Работы должны быть завершены до 10 июня, подрядчик планирует сделать всё раньше срока.
Ранее Псковское агентство информации сообщило о готовящихся коммунальных работах на улице Олега Кошевого.
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