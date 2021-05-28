60 человек эвакуировали из-за возгорания в ресторане Munhell в Пскове

20:58, 28 мая 2021, ПАИ

60 человек эвакуировали 28 мая из-за возгорания в ресторане Munhell в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

Возгорание Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на месте происшествия работают 18 человек личного состава и 6 единиц техники. Возгорание началось в вентиляционной камере.

Фотографии с места происшествия можно посмотреть здесь>>>.