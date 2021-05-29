Против клещей обработали 76 гектаров территорий в Псковской области

16:03, 29 мая 2021, ПАИ

В Псковской области клещевую обработку провели на площади 76,414 га. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону

В планах провести акарицидные обработки на площади 600 га. По состоянию на 26 мая, было обработано 12,74% от плана. На этой неделе обработку провели на площади 24,139 га. На территории лечебно-оздоровительных учреждений - 3,255 га (1,7 % от плана). На прошлой неделе противоклещевую обработку провели на площади 1,74 га.

С начала сезона в регионе от укусов клещей пострадали более 700 человек.