Речное адмиралтейство может появиться в Пскове

15:35, 29 мая 2021, ПАИ

В Пскове может появиться речное адмиралтейство. Такое предложение было озвучено на заседании консультационно-экспертного Совета под руководством уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева , сообщила Псковскому агентству информации помощник бизнес-омбудсмена Кристина Никандрова

Аркадий Мурылев, открывая заседание, поблагодарил комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике в лице Андрея Михеева и вручил благодарственное письмо за оперативное взаимодействие во время пандемии.

Бизнес-омбудсмен региона отметил, что прошлый год был очень тяжелым для предпринимателей в том числе. За год число субъектов МСП в Псковской области сократилось почти на две тысячи.

«Сейчас очень важно поддержать предпринимателей региона, уберечь их от закрытия и, конечно, оказать содействие в любых доступных возможностях развития бизнеса» - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей.

В своем выступлении председатель регионального отделения «Опора России» Валерий Лесников озвучил перспективы развития пассажирских и туристических пароходных маршрутов, грузового транспортного сообщения и возможность использование договора о государственно-частном партнерстве с целью развития судоходства. А также обозначил, что в Пскове отсутствует представительство Российского речного регистра, а также инженерные плавсредства и инфраструктура для содержания судов на длительный период.

Андрей Михеев предложил разработать дорожную карту региона для водного транспорта. А также презентовать проект развития судоходства в Псковской области в рамках национальной премии «Бизнес-Успех».

Бизнес-омбудсмен отметил, что в данный момент администрацией региона формируется рабочая группа по обсуждению вопросов развития водных пассажирский и грузовых перевозок в Псковской области.

Член регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Боженков Валерий в своем выступлении указал на проблему землепользования.

«Все земли возле водных объектов являются землями сельхозназначений, в свою очередь Росреестр запрещает промышленное рыболовство, размещение пункт приемов на участке вблизи водоемов считает незаконным», - добавил Боженков.

По результатам оживленного обсуждения все единогласно пришли к выводу, что тема развития водной транспортной отрасли для экономики области и Пскова довольно актуальна.

По итогу заседания были сформированы предложения о создании в городе Пскове речного адмиралтейства; об организации грузового речного порта; лицензирование работ по добыче полезных ископаемых в акватории реки Великой и Псково-Чудском водоеме; об открытии в Пскове представительства Российского речного регистра; разработать правила пассажирских и грузовых перевозок на территории Псковской области; о создании стоянки маломерных речных судов в городе Пскове; об организации международных водных маршрутов со странами Балтии. Вышеуказанные предложение будут сформулированы и направлены в соответствующие органы исполнительной власти.