Курение вызывает более 10 видов рака, рассказал псковский врач-онколог

23:21, 03 декабря 2024, ПАИ

Курение вызывает 12 видов онкологических заболеваний, рассказал врач-онколог Псковской городской поликлиники Салават Халяфиев.

«Курение вызывает 12 видов онкологических заболеваний, в том числе рак лёгкого. На его долю приходится 25 % от общего числа злокачественных новообразований у мужчин. Мужчины болеют в три раза чаще женщин. Уровень заболеваемости повышается пропорционально возрасту», – подчеркнул специалист.

Есть некоторые особенности развития опухолей лёгких: они длительно протекают без каких-либо симптомов, но при активном процессе склонны к агрессивному течению, рано дают метастазы и часто рецидивируют.

Более 90 % онкологических заболеваний возможно полностью излечить, обнаружив их на первой и второй стадиях.

Один из основных способов ранней диагностики данного вида патологии – это проведение ежегодного флюорографического исследования в рамках программы диспансеризации взрослого населения.

Ранее сообщалось, что вопрос повышения охвата профилактическими осмотрами и диспансеризацией рассмотрели на расширенном заседании координационного совета по популяризации здорового образа жизни и профилактике хронических заболеваний.