Каменную кладку крепостных стен продолжают восстанавливать рабочие в Псково-Печерском монастыре
В Псково-Печерском монастыре продолжаются работы по устройству отмостки вдоль крепостных стен, реставрация швов кладки, а также вычинка разрушенного камня. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Отметим, каменная ограда монастыря построена в 1558–1566 годах. Длина крепостных стен составляет 810 метров. На данный момент рабочие отреставрировали нескольких башен монастыря. Продолжаются работы в башне Нижних решёток.
Напомним, проект сохранения памятников ансамбля Псково-Печерского монастыря включает 17 объектов культурного наследия XVI–XIX веков.
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Каменную кладку крепостных стен продолжают восстанавливать рабочие в Псково-Печерском монастыре
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