Каменную кладку крепостных стен продолжают восстанавливать рабочие в Псково-Печерском монастыре

21:42, 03 декабря 2024, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре продолжаются работы по устройству отмостки вдоль крепостных стен, реставрация швов кладки, а также вычинка разрушенного камня. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Отметим, каменная ограда монастыря построена в 1558–1566 годах. Длина крепостных стен составляет 810 метров. На данный момент рабочие отреставрировали нескольких башен монастыря. Продолжаются работы в башне Нижних решёток.

Напомним, проект сохранения памятников ансамбля Псково-Печерского монастыря включает 17 объектов культурного наследия XVI–XIX веков.