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Общество

Дополнительное освещение установили на дворовом стадионе на улице Свободы в Печорах

Дополнительное освещение установили на дворовом стадионе на улице Свободы в Печорах. Об этом глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцевы сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее со страницы Валерия Зайцева в соцсети «ВКонтакте»

Просьба об установке дополнительного освещения поступила к главе округа от юных печорских футболистов, которые завоевали серебро на областной спартакиаде по мини-футболу «Твой выбор». Спортсмены используют стадион для тренировок и досуга.

Отметим, мини-футбольное поле и детская игровая площадка оборудованы в сквере между улицами Свободы и Проценко. В рамках благоустройства этой территории по нацпроекту «Комфортная городская среда» было смонтировано ограждение, установлены баскетбольные кольца, детские качели и игровые комплексы, воркаут-зона и скамейки, а также высажены зелёные насаждения.

«Светильники на солнечных батареях, установленные в зоне благоустройства, стали экологически чистым выбором для освещения сквера. Однако в процессе эксплуатации мы столкнулись со снижением их эффективности из-за короткого светового дня и частой пасмурной погоды в нашей полосе, особенно в осенне-зимний период. В связи с этим было принято решение об установке 10 дополнительных светодиодных светильников на существующие опоры», – отметил Валерий Зайцев.

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