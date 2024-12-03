Жителей Псковской области приглашают внести вклад в развитие индустрии туризма в регионе

23:43, 03 декабря 2024, ПАИ

Жители Псковской области приглашаются к участию в конкурсе «Туристический код моей страны, города, посёлка, района – PRO-туризм». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и прикрепить ссылки на конкурсные работы, размещённые на любом файлообменном сервисе. Сбор заявок продлится до 10 февраля 2025 года. Очный этап конкурса пройдёт с 18 по 20 марта 2025 года в Москве. Победители получат дипломы и ценные призы.

Подробную информацию о номинациях конкурса и условиях участия можно найти по ссылке.

Конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Отметим, III Международный конкурс направлен на создание и разработку новых туристических маршрутов, проектов и инициатив, идей и практик, способствующих развитию индустрии туризма.

Ранее сообщалось, что 11 новых знаков туристской навигации появилось в Островском районе.