Жителей Псковской области приглашают внести вклад в развитие индустрии туризма в регионе
Жители Псковской области приглашаются к участию в конкурсе «Туристический код моей страны, города, посёлка, района – PRO-туризм». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и прикрепить ссылки на конкурсные работы, размещённые на любом файлообменном сервисе. Сбор заявок продлится до 10 февраля 2025 года. Очный этап конкурса пройдёт с 18 по 20 марта 2025 года в Москве. Победители получат дипломы и ценные призы.
Подробную информацию о номинациях конкурса и условиях участия можно найти по ссылке.
Конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Отметим, III Международный конкурс направлен на создание и разработку новых туристических маршрутов, проектов и инициатив, идей и практик, способствующих развитию индустрии туризма.
Ранее сообщалось, что 11 новых знаков туристской навигации появилось в Островском районе.
Жителей Псковской области приглашают внести вклад в развитие индустрии туризма в регионе
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